Goldband over Edisons: ’Muziek is geen wedstrijd’

„Het is wel een eer”, vervolgde de zanger. „Zeker omdat er een jury is die dus vindt dat jij de beste bent. Maar heel cliché: muziek is natuurlijk geen wedstrijd. Een prijs is een leuke bijkomstigheid.” Milo Driessen vond het vooral bijzonder dat Goldband tot dusver „bijna alles” heeft gewonnen waarvoor de groep is genomineerd. Eerder dit jaar mocht de groep bijvoorbeeld ook de prestigieuze Popprijs in ontvangst nemen.

Een Edison winnen stond toevallig ook op de inmiddels bekende flip-over waarop de heren aan het begin van hun carrière al hun toekomstwensen hadden gezet. Veel daarvan zijn al uitgekomen: behalve de Popprijs stond daar ook een optreden op het hoofdpodium van Lowlands op. „Wel wilden we eigenlijk een Edison voor beste album”, aldus Driessen. „Maar dat is misschien iets voor volgend jaar. Als het tegen die tijd af is, waar we mee bezig zijn”, zo besloot hij mysterieus.

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont. De vakjury bestond naast voorzitter Wilbert Mutsaers van Spotify uit Hester Carvalho (NRC), Martijn Biemans (Qmusic), Anna Veenstra (Melkweg), Nils Brokerhof (100%NL/SLAM!) en Randall Spann (FunX).