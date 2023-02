Diego Gonzaléz-Clark kon niet wachten tot Prince Charming erop zat

De afgelopen acht weken was op Videoland te zien hoe de dertigjarige zanger en acteur op Kreta zocht naar de ware Jacob. Van alle mannen die een poging deden het hart van Diego te veroveren bleven alleen de verlegen Joey en de uitgesproken Cyrano over.

Diego had met beiden een goede klik, maar alleen voor Joey bleek hij liefdesgevoelens te koesteren waardoor de uiteindelijke keus snel gemaakt was. Het kersverse paar kon hun geluk niet op, maar bij thuiskomst was het al na drie afspraakjes duidelijk dat het niet ging werken tussen hen.

Bekijk ook: Winnaar derde seizoen Prince Charming bekend

In een speciale terugblikaflevering met Carlo Boszhard deden Diego en Joey uit de doeken waar het misging. Volgens Joey was hij achteraf gezien nog niet toe aan een relatie. Ook liep zijn ex te hard van stapel: „De verliefdheid sprong bij mij niet over, en misschien wel omdat Diego al zo verliefd was.” Hierdoor zaten de mannen niet op hetzelfde level, of zoals Joey het omschrijft: „ Het gevoel dat ik net de bebouwde kom uit rijd en Diego al op de snelweg zit.”

Cyrano’s comeback

Diego en Joey gingen vriendschappelijk uit elkaar en kort daarop diende Cyrano zich weer aan. Er bleek nog steeds een goede klik te zijn tussen hem en Diego en inmiddels is duidelijk dat ze elkaar meer dan alleen aardig vinden. Toch wil Diego niet te hard van stapel lopen, wat Carlo Boszhard in de uitzending kan beamen: „ Een maatje is misschien ook wel de start. Maar je moet natuurlijk even dit programma loskoppelen.”

Daar was Diego het hartgrondig mee eens: „ Daarom kan ik niet wachten tot dit er allemaal op zit. Dat we het gewoon achter ons kunnen laten. Wat er is gebeurd is fantastisch, ik had het niet willen missen. Maar, nee... Dit moet afgerond worden.”

Marvin & Ferdi

Diego en Cyrano gaan buiten de publiciteit ontdekken of ze een toekomst hebben. In het eerste seizoen van Prince charming eindigde Marvin ook met zijn nummer twee keuze Ferdi. Inmiddels is het stel al twee jaar samen en gaan ze dit jaar trouwen.