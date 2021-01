Grootste spijt van Amerikaanse presentator: ’Dat ik niet op het Epstein-verhaal heb doorgezet’

In die jaren ontmoette Chris Hansen advocaten die sommigen van zijn vermeende slachtoffers vertegenwoordigden. Zij claimden dat ondanks zijn gevangenisstraf uit 2008 - die hij vooral in zijn eigen huis mocht uitzitten - Epstein nog steeds doorging met het ’jagen op jonge meisjes’. „Ik ontmoette dus deze mannen en ze hadden een enorm bestand over dit onderwerp. Ik dacht aan een soort opzet zoals in ons programma To Catch a Predator, zodat we hem konden pakken.” In dat programma probeerde Hansen pedofiele mannen naar een locatie te lokken waar ze dachten een kind te ontmoeten voor seks, maar ter plekke geconfronteerd werden emt de camera.

Hansen kwam echter tot de conclusie dat de beveiliging van zijn huis in New York zo hoog was, dat het moeilijk was om iets te ondernemen. „En eerlijk gezegd was ik ook druk met andere dingen.” Achteraf gezien noemt hij het zijn ’grootste spijt in zijn carrière’ dat hij toen niet sterker heeft doorgezet.