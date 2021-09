Maxime Meiland in nieuw seizoen Vier Handen Op Eén buik

Premium Gossip

Wat blijft er straks over van reputatie Lil Kleine?

Lil Kleine: ’groot’ in spraakmakende zaken. Was zijn reputatie al niet al te best vanwege zijn geldverslindende levensstijl en zijn provocerende gedrag in coronatijd, de schandalen over zijn misleidende academie voor succes en de geruchten over geweld tegen zijn verloofde Jaimie Vaes moesten toen no...