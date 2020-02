Utrechtse Stefania nog ’aan het trillen’ voor ESF

De Nederlands-Griekse zangeres is helemaal flabbergasted, zo vertelde ze dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1.

„Ik weet echt niet wat er allemaal aan de hand is. Ik heb echt zoveel lieve berichten gekregen”, aldus de 17-jarige Stefania. „Ik ben echt vannacht pas om vier uur gaan slapen omdat ik helemaal aan het trillen was, en nog steeds. Ik ga zo naar een ochtendshow en daarna ga ik weer wat doen. Ik weet echt niet wat er allemaal gebeurt. Ik geniet er heel erg van.”

Stefania is in Nederland onder meer bekend van haar deelname aan The Voice Kids. Ook vertegenwoordigde ze Nederland al eens met de meidengroep Kisses op het Junior Eurovisiesongfestival van 2016.

Op 14 mei komt Stefania uit in de tweede halve finale van het songfestival. Nederlandse stemmers hebben daar geen invloed op, zij mogen meestemmen tijdens de eerste halve finale.

Het songfestival krijgt na Jeangu Macrooy en Stefania mogelijk nog meer Nederlandse deelnemers. Voor Letland is zangeres Annna in de race en zangeres Iva doet mee aan de IJslandse nationale finale.