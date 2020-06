Barbra Streisand schenkt Disney-aandelen aan dochter George Floyd

Gianna plaatste op Instagram een bedankje aan het adres van Streisand. Die gaf het meisje ook wat albums van haarzelf.

Het is niet bekend hoeveel Disney-aandelen Gianna nu in haar bezit heeft. In ieder geval is wel duidelijk dat het cadeau veel goeds voor de toekomst belooft. Uit een analyse van zakenzender CNBC bleek onlangs dat iemand die tien jaar geleden 1000 dollar in aandelen Disney heeft geïnvesteerd, in februari 4600 dollar in handen zou krijgen bij een eventuele verkoop.