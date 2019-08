Boete voor Jimmy Kimmel na nep-alarmbericht

In een aflevering van de latenightshow die vorig jaar oktober werd uitgezonden, deed de show meerdere keren het nieuwe presidentieel alert na dat die dag werd getest. Op 3 oktober werd het waarschuwingssignaal naar 200 miljoen Amerikaanse telefoons verstuurd. Het systeem is bedoeld om burgers zo snel mogelijk in te lichten bij grote dreigingen als een raketaanval of natuurramp.

Volgens persbureau Bloomberg was Jimmy Kimmel Live niet het enige programma dat werd beboet. Ook Animal Planet moet in de buidel tasten omdat het een alarmtoon verwerkte in een programma over wildlifebeheer. De zender kreeg daarvoor een straf van 68.000 dollar (61.000 euro). Het televisiekanaal waarop The Walking Dead wordt uitgezonden in de VS, AMC, moet ook betalen voor het gebruik van alarmtonen. Tijdens de zombieshow waren die twee keer te horen, wat de zender 104.000 dollar (94.000 euro) kost.