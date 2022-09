Na Kanye en Pete Met wie Kim Kardashian nu wil daten? ’Absoluut niemand!’

Kim Kardashian en Pete Davidson op het Met Gala in mei. Ⓒ ANP/HH

Kim Kardashian stort zich voorlopig niet opnieuw in het datingleven. Begin vorige maand strandde haar relatie met komiek Pete Davidson, maar de realityster en onderneemster is „nog niet klaar” voor een nieuwe relatie, zo laat ze weten in de Amerikaanse tv-show Live with Kelly and Ryan.