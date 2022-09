NPO schrapt successerie Het Dorp met Huub Stapel en Wim Daniels

Het programma werd goed bekeken en trok gemiddeld rond de miljoen kijkers. „Omroep Max heeft van de NPO begrepen dat er op dit moment geen ruimte in het schema is om een nieuw seizoen van Het Dorp te plaatsen”, meldt een woordvoerder van Max zondag. „Dat betekent echter niet dat er in de toekomst ook geen nieuw seizoen gemaakt en uitgezonden zal worden. Zodra daar meer over bekend is, laten we dat uiteraard weten.”

Meer toelichting dan dat er ’geen ruimte in het schema is’ heeft de omroep niet gekregen. „Programma's stoppen regelmatig om ruimte te maken voor andere nieuwe initiatieven, zelfs als ze goed bekeken worden", meldt een woordvoerder van de NPO zondag.

Volgens de publieke omroep "wordt er gekeken naar het totaalportfolio van het genre, in dit geval Kennis & Educatie, en wat daarin het beste past". Binnen dit totaalportfolio' moet Het Dorp ’ruimte maken’. Wat voor andere initiatieven er in komen in plaats van Het Dorp, kan de NPO nog niet zeggen.

De makers zelf lijken niet gelukkig te zijn met het besluit. „Vandaag heb ik te horen gekregen dat de NPO geen nieuw seizoen meer wil van Het dorp, het tv-programma van Huub Stapel en mij”, schrijft Wim Daniëls op Twitter. „Het was twee jaar lang een van de best bekeken programma’s op NPO 1, met meer dan een miljoen kijkers per aflevering.”

Omroep MAX beklemtoont erop in te zetten dat het programma in de toekomst kan worden hervat. Op sociale media geven veel fans aan de keuze van de NPO niet te snappen.