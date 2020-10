Thaise regering wil YouTube-opname laten blokkeren

De Thaise regering klopt met grote regelmaat aan bij Facebook en YouTube met de eis om onwelgevallig materiaal te verwijderen of geografisch te blokkeren, zodat gebruikers van de sociale media het in Thailand niet kunnen bekijken. Materiaal dat kritisch is over de monarchie of groepen waarin de monarchie wordt besproken zijn per definitie staatsgevaarlijk en daarom ongewenst en strafbaar.

In augustus klaagde minister Puttipong Punnakan van Digitale Zaken nog dat Facebook slecht en slechts zeer traag meewerkte. Er waren toen al 4676 verzoeken ingediend en het Amerikaanse bedrijf had slechts 1316 keer gereageerd, en altijd met vertraging. Het verzoek aan YouTube haalt ook weinig uit omdat tientallen mensen de video inmiddels hebben overgenomen en op hun eigen kanalen of op Facebook hebben geplaatst, zodat het nog overal is te zien.