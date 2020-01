Timur Perlin: Ik heb chlamydia

Tijdens de uitzending met zijn collega Mark van der Molen liep hij weg van de draaitafel, omdat hij zijn huisarts moest bellen vóór 17.00 uur ’s middags. Het bleek dat hij de uitslag kreeg van een soa-test. „Hiv: negatief, gonorroe: negatief, chlamydia: positief. Ik hoor het net een minuut geleden, dus ik moet nog even bijkomen.”

Hoe hij aan chlamydia komt, is hem een raadsel. „Het is heel gek, want mijn vriend had zich ook laten testen en die was negatief in chlamydia.”