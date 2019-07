Keizer wordt beschermheer Spelen 2020

Naruhito neemt zijn taak woensdag op zich, aldus de toelichting van het paleis. Dat is precies één jaar voor hij de Olympische Spelen in Tokio volgende zomer zal openen. Een maand later, op 25 augustus 2020, beginnen de Paralympische Spelen.

Naruhito’s grootvader keizer Hirohito was erebeschermheer van de Olympische Spelen die in 1964 in de Japanse hoofdstad werden gehouden. Zijn vader keizer Akihito was erebeschermheer van de Winterspelen die in 1998 in Nagano werden gehouden, terwijl Naruhito dat was voor het paralympische deel. Dit keer is het beschermheerschap niet opgedeeld, om beide evenementen een gelijkwaardige behandeling te geven.