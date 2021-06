In bonusmateriaal Friends-reünie: James Corden overweldigd

Corden pikt hoofdrolspelers Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry op in een verlengd golfkarretje waarna ze samen de tune I’ll Be There For You van The Rembrandts zingen.

De groep arriveert later op de set van Central Perk, waar de personages dagelijks hun koffie dronken. „Ik probeer mezelf echt in te houden en cool te doen”, zegt Corden op het moment dat hij in het koffiehuis loopt. „Maar ik ben echt overweldigd door het gevoel om hier rond te kunnen lopen. Ik heb dit nog nooit gezien dus ik kan me voorstellen hoe jullie je voelen.”

In de langverwachte reünie blikten hoofdrolspelers terug op hun tijd in de serie die tussen 1994 en 2004 op televisie te zien was.