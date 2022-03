Ye begraaft kleipop Pete Davidson ’levend’ in lugubere videoclip

In de lugubere video wordt Davidson ontvoerd, vastgebonden en levend in een doodskist gelegd. Ook in de songtekst wordt de comedian, bekend van sketchshow Saturday Night Live, genoemd. „God heeft me gered na mijn auto-ongeluk zodat ik Pete Davidson in elkaar kon slaan”, rapt West, verwijzend naar het ongeluk in 2002 dat hem bijna fataal werd.

Het is de zoveelste keer dat de rapper, die tegenwoordig beter bekend is als Ye, tekeergaat tegen Davidson. West plaatste talloze boze berichten en bedreigingen aan het adres van de komiek op sociale media, maar verwijderde alle posts later weer.

De videoclip van Eazy verscheen woensdag, op de dag dat de rechter Kardashian op haar eigen verzoek officieel single verklaarde. De realityster vroeg een jaar geleden een scheiding aan na een huwelijk van bijna zeven jaar. West heeft sindsdien meermaals gezegd dat hij haar terug wil. Ze hebben samen vier kinderen.