Ex-assistente Ghislaine Maxwell vlucht uit Engeland

Emmy Tayler werkte in de beginjaren van 2000 voor Maxwell, de vermeende hoerenmadam van Epstein. Aanklagers in New York zouden haar als een belangrijke getuige beschouwen. Een bron claimt tegenover The Sun dat ze momenteel niet in Engeland is. Na de arrestatie van Ghislaine Maxwell op 2 juli en de daaropvolgende aanklachten van onder meer het verhandelen van minderjarige meisjes voor veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein, zou de grond haar daar te heet onder de voeten zijn geworden.

De aandacht is nog meer op haar komen te liggen nu uit de onlangs gepubliceerde documenten uit een zaak tegen Maxwell uit 2015 blijkt dat Tayler een vermeend slachtoffer van Epstein instructies zou hebben geven over hoe zij Epstein moest masseren in zijn huis. Tayler, die inmiddels als voice-over werkt, zou ’compleet geschokt’ zijn door de claims dat zij onderdeel was van de nauwe kring rond Epstein.