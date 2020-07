Moord op een grauw en winters eiland

Sadie Foust is met haar man Will en de kinderen Otto en Tate vanuit Chicago verhuisd naar het huis van zijn overleden zus Alice op een van de 4613 eilanden en eilandjes voor de kust van Maine, de noordoostelijkste staat in de VS. Met de erfenis van dat huis komt ook de voogdij over Wills nichtje Imogen.

Het huis kwam als geroepen, want helemaal lekker ging het niet op Sadies werk als eerste hulparts, in het huwelijk met Will en op school bij Otto. Een nieuwe start dus.

Maar al gauw vindt er een moord plaats in de straat waar Sadie en Will wonen. Is de moordenaar nog op het eiland? En zo ja, waar dan en zal hij opnieuw toeslaan? Sadie is er niet gerust op.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Sadie is geen zonnestraaltje. Al meteen op de eerste pagina heeft ze een onbehaaglijk gevoel bij het huis waar ze moet gaan wonen. En dat wordt er niet beter op. Zozeer dat het huis zowat tot een levend personage wordt. Maar ze heeft haar grote liefde Will, die haar altijd blijmoedig overeind houdt.

Jaloers

Tegelijkertijd waart Camille rond, een vrouw die jaloers is op het huwelijk van die twee. En doet de zesjarige Muis haar verhaal over haar vader en diens nieuwe vriendin, die ze Nepmam noemt en die haar vreselijk behandelt.

Al met al heeft de roman een ’gothic’ randje, net als het uiterlijk van de puberende tiener Imogen. Kubica beschrijft dat mooi, zoals in de grauwe winterse omstandigheden op dat eiland diep in het najaar.

De manier waarop mensen naar elkaar kijken en al gauw een oordeel klaar hebben, doet wel wat denken aan de romans van Jane Austen. Afgunst is dan al gauw een leidraad. Waarbij de auteur handig gebruikt maakt van inkleuring door uitspraken als ,,Ongelukkige echtgenoten vermoorden hun vrouw” of „Ik kan kil zijn, dat weet ik. Zeg maar gerust ijskoud.”

Uiteindelijk krijgt het verhaal een onverwachte draai, zodat ineens, als in een caleidoscoop, alle stukjes op hun plaats vallen en we begrijpen hoe de personages zich echt tot elkaar verhouden.

✭✭✭