TikTok in teken Museumdag

Het internetplatform neemt zijn volgers mee op een wereldreis langs tal van musea, te beginnen met The National Gallery in Singapore om 09.00 uur. Cultuurinstellingen uit o.a. Japan, Brazilië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Amerika presenteren zich gedurende de dag. En ook diverse Nederlandse musea, waaronder het Anne Frankhuis in Amsterdam, Aviodrome in Lelystad en Voorlinden in Wassenaar, geven acte de presence.

Verfrissend

Voor de Nederlandse musea, die anders dan in veel buurlanden nog steeds gesloten zijn vanwege de coronapandemie, is #MuseumMoment een verfrissende manier om zich te presenteren via filmpjes en korte interviews aan een jong publiek. Ook het Rijksmuseum in Amsterdam grijpt deze kans met beide handen aan. Al ruim drie maanden heeft onze Nationale Schatkamer de grote slavernijtentoonstelling klaar staan, die helaas door nog niemand is gezien.

Koning Willem-Alexander opent vandaag de slavernij expositie in het Rijksmuseum. Ⓒ Foto RVD

Aan koning Willem-Alexander de eer om als eerste te komen kijken. Hij opent dinsdagmiddag officieel de expositie. De NOS zal hier zelfs live verslag van doen om 15.55 uur via NPO1. Vanaf dat moment is de tentoonstelling voor iedereen online toegankelijk via de website van het museum. Wanneer het museum de deuren echt voor het publiek mag openen, is nog niet bekend. Verwacht wordt dat het kabinet zal besluiten dat per 9 juni de cultuursector van het slot mag. Voorlopig is daarom de Slavernij expositie, die tot 29 augustus blijft staan, alleen toegankelijk voor schoolklassen uit het voortgezet onderwijs uit de regio Amsterdam.