David en Victoria Beckham: van schamel optrekje naar drie riante villa’s

David Beckham en Victoria Beckham in 1999, hetzelfde jaar waarin ze eigenaar werden van hun eerste villa voor 2,5 miljoen pond (3 miljoen euro). Ⓒ Getty Images

Hoewel David en Victoria Beckham met hun miljoenen nu in het geld zwemmen, was dat vijfentwintig jaar geleden nog ondenkbaar. In beelden uit 1997 die recent zijn opgedoken geeft David, toen pas 22 jaar oud, Sky Sports-presentator Rob McCaffery een exclusief kijkje in het eerste schamele optrekje in Salford dat hij destijds samen met zijn vrouw Victoria kocht. Vraagprijs? Een bescheiden 150.000 pond (177.000 euro). Vandaag de dag hebben de oud-voetballer en ex-Spice Girl met hun vermogen van 339 miljoen pond (400 miljoen euro) echter niets meer te klagen.