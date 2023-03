Advocaat Jonathan Majors: ’Verwachting dat aanklachten worden ingetrokken’

De 33-jarige acteur is echter „aantoonbaar” een „slachtoffer” van een geschil dat hij had met een vrouw die hij kent, meent zijn advocaat. „We verzamelen en presenteren snel bewijsmateriaal aan de officier van justitie met de verwachting dat alle aanklachten onmiddellijk zullen worden ingetrokken.”

De acteur is zaterdag overgebracht naar een politiebureau in New York, zou de politie hebben laten weten aan Fox News. „Op zaterdag 25 maart 2023 om ongeveer 11.14 uur, reageerde de politie op een 911-oproep in een appartement”, luidt het politierapport volgens dat medium. „Een voorlopig onderzoek wees uit dat een 33-jarige man betrokken was bij een huiselijk geschil met een 30-jarige vrouw.” De politie stelde in een verklaring dat het slachtoffer „lichte verwondingen” opliep aan haar hoofd en nek.

Een woordvoerder van de acteur liet eerder al aan Associated Press laten weten dat de beschuldigingen niet kloppen. „Hij heeft niets verkeerds gedaan”, aldus de vertegenwoordiger. „We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te lossen.”