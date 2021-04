Idris Elba opgezadeld met zoon in ’Concrete cowboy’

Harp (Idris Elba) en zoon Cole (Caleb McLaughlin) geflankeerd door andere stadscowboys.

Er staat een paard in de gang bij Idris Elba. De charismatische Brit, lang getipt als de eerste zwarte James Bond, speelt in Concrete cowboy namelijk de volbloed Amerikaan Harp, stadscowboy uit Philadelphia. Als zijn wanhopige ex geen raad meer weet met hun opstandige tienerzoon Cole (Caleb McLaughlin), is het de beurt aan pa om diens opvoeding ter hand te nemen.