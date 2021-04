Veel bijval voor tv-kok René Pluijm na arrestatie

Premium Binnenland

Drama met taxi schokt buurt: ’Je kind zal maar door zo’n op hol geslagen gek worden overreden’

„Het meisje was aan het schreeuwen en gillen. ’Ik kan niet meer opstaan, ik voel mijn benen niet meer’”, zegt een omwonende over het drama waarbij een taxichauffeur in Amsterdam-Noord zaterdagavond volgens de politie enkele malen over een 24-jarige vrouw heenreed. Ze raakte zeer ernstig gewond. „Ik ...