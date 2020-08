Rob Jetten gevraagd als zaaddonor

Bekijk ook: Rob Jetten bewijst zich als waardeloze coalitiepartner

In de wekelijkse PodBast bespreekt Jetten een aantal persoonlijke onderwerpen met radiomaker Bastiaan Meijer. Zo ook de meest rare verzoeken die de D66-leider ooit voor zijn kiezen heeft gekregen.

„Een moeder die mij op tv had gezien, ik geloof bij Op1, had bedacht: mijn dochter, die single is maar heel bewust moeder wil worden, zoekt nog een zaaddonor”, zegt Jetten. „En jij bent echt de perfecte match.”

Hoe schattig de politicus – die een vriend heeft – het ook vond, de moeder kreeg nul op het rekest. „Ik dacht: oh my god, dat gaan we niet doen. Maar ik vond het wel een heel lieve mail en heb dus superlang moeten nadenken over hoe ik die vrouw moest beantwoorden. Maar ik had wel iets van: that’s a first, dat je die vraag krijgt.”