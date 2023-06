Premium Het beste van De Telegraaf

De populaire zanger achter de belichaming van Elvis Bouke Scholten: ’Alles wil ik doen voor mijn zoons!’

Door Frank Waals

Ⓒ ISP Agency

Na zijn winst in Battle of the Bands kan niemand meer om Bouke Scholten heen. De belichaming van Elvis Presley verkoopt met het grootste gemak meermaals de Ziggo Dome uit, werkt met wachtlijsten voor zijn optredens in het land en is in Amerika een grote online hit. Onderbelicht: zijn vaderschap. Bij hoge uitzondering geven vader en zoons aan Privé een inkijkje in hun levens.