Thomas Acda wil boodschappen achterhouden voor zorgverleners

Dit doet hij naar aanleiding van een tweet van Eric van den Heuvel, die schrijft dat hij als alleenstaande verpleegkundige na een lange dag hard werken al vijf dagen geen vers brood meer kan krijgen. „De winkels gaan pas open als ik al onderweg ben. Wil ook graag een bammetje mee zeker nu het bedrijfsrestaurant gesloten is.”

Voor zijn plaatselijke supermarkt, de Jumbo op de Westerstraat in Amsterdam, heeft de zanger en acteur nu geregeld dat verplegend personeel dat in de buurt woont of werkt zijn boodschappenlijst kan doorgeven via een mailadres. „Wij pakken je spullen in zodra ze uit de vrachtwagen komen. Hoef je alleen maar op te halen (en te betalen uiteraard)”, schrijft de zanger.

Niet alleen verplegend personeel, maar ook invaliden en bejaarden mogen meedoen. Acda roept anderen op om dit ook voor hun eigen supermarkt te organiseren. Ook vraagt hij nadrukkelijk alleen een boodschappenlijst te mailen als je zelf niet in staat bent om naar de supermarkt te gaan. „Mail niet als je niet tot de achter de hamsteraar-vissersgroepen behoort. Geen rotzooi maken. Misschien wordt het heel druk.”