Thrillerprijs voor Anya Niewierra

De Limburgse schrijfster Anya Niewierra heeft met haar spannende roman Het bloemenmeisje de Hebban Thrillerprijs 2020 gewonnen. De jury noemde haar boek, dat zich deels afspeelt in de Franse Pyreneeën en deel in Zuid-Limburg, ’een origineel verhaal van uitzonderlijk hoog niveau.’

„Het bloemenmeisje vertelt hoe wij westerlingen afdrijven van de natuur en van onszelf”, zegt Anya Niewierra. „De keuze om een maatschappelijk zwaar thema aan te snijden, was best wel een risico, maar ik ben blij dat het goed heeft uitgepakt en ik de lezers kon grijpen.”

Niet shoppen

Anya Niewierra (55) is behalve schrijfster, ook directeur van Visit Zuid-Limburg. In een interview met deze krant in januari vertelde zij hoe ze de tijd vindt om naast haar veeleisende job in het toerisme toch de rust te nemen om thrillers te schrijven: „Ik leid een heel efficiënt leven. Ik kijk amper tv, heb een bescheiden sociaal leven en doe niet aan shoppen.”

„Bovendien ga regelmatig offline. Niet alleen in de vakanties, maar ook tijdens de weekenden. Natuurlijk ben ik voor noodgevallen wel bereikbaar. Maar ik heb gemerkt dat, als ik me afsluit van alle hijgerigheid van het nieuws en sociale media, er door de rust en vreugde die je dan overvalt ruimte ontstaat voor een enorme creatieve explosie.”

Smartphone

Ook haar hoofdpersoon Nina Fleurie, die als tiener verward en verwilderd werd aangetroffen bij het lijk van haar vermoorde moeder, is wars van alle dwingende applicaties op haar smartphone en leidt bij voorkeur een rustig en teruggetrokken bestaan. De jonge vrouw heeft bovendien een bijzondere gave. Ze ruikt mensen en gevaar al voordat zij ze ziet. „Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal die gave hebben”, aldus Niewierra.

De auteur heeft al twee andere thrillers op haar naam staan: Vrij uitzicht en Het Dossier, beide werden ook genomineerd voor de Hebban Thriller Award.