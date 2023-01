Claudia de Breij: ’Angstcultuur DWDD verachtelijk en schandalig’

De Volkskrant kwam vorig jaar november met een artikel over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij DWDD, door onder anderen presentator Matthijs van Nieuwkerk. Tientallen oud-medewerkers deden hun verhaal. „Het bizarre vind ik, dat als je terugkijkt, maar dat geldt denk ik ook voor mensen bij The Voice, dat je denkt: ja, die sfeer was altijd super uptight. Maar dat zag je toen als: dit is tv op het scherpst van de snede.”

De Breij, die voor het eerst in een talkshow reageert op de kwestie, zegt te zijn geschrokken van het artikel in de Volkskrant. „Ik ben geschrokken van de voorbeelden en eigenlijk nog meer van de gesprekken die ik daarna ook heb gevoerd. Want de krant was heel schokkend, maar als mensen je zelf dingen vertellen, dan sla je helemaal steil achterover.”

Eng

Ook was de cabaretière „zeer verbaasd” over de onthullingen over Van Nieuwkerk. „Vooral het grenzeloze ervan. Ik ken hem als dat ik aanschuif en dat is ook het moeilijke, ik heb veel aan hem te danken. Ik heb veel op mooie momenten muziek kunnen maken daar. Maar dat onbeheerste, dat is volgens mij wat het heel eng maakt als redacteur, want dat zie je niet van de buitenkant. Die grilligheid, dat moet het enge zijn geweest. Daar had ik geen idee van.”

Van Nieuwkerk verbrak na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag de banden met BNNVARA. Inmiddels doet de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) onderzoek naar de werkcultuur binnen de NPO.