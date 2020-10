Leescoalitie: ’Kunnen lezen is een basisbehoefte’

Kern van het manifest is dat onderwijsminister Arie Slob en minister van Cultuur Ingrid Engelshoven gezamenlijk actie ondernemen om tot een actief leesbeleid te komen, waarin leesplezier een essentiële rol krijgt. Ofwel, dat de ’O’ en de ’C’ uit het ministerie van OCW meer gaan samenwerken. De Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds, noemt een goede leesvaardigheid ’een basisbehoefte voor iedereen’. Om iedereen in Nederland gelijke kansen te geven, is het van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in goed leren lezen.

Achterstand

Zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn niet voldoende leesvaardig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving, constateert de Leescoalitie. En dat heeft verstrekkende gevolgen: ’Grote groepen kinderen kunnen niet goed meekomen op school en raken al vroeg op achterstand. In alle bevolkingsgroepen in Nederland neemt het vermogen om diep en geconcentreerd te lezen af. We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren.’

Goede bedoelingen

Er zijn talloze initiatieven in Nederland om het lezen te bevorderen en volgens de Leescoalitie ontbreekt het ook niet aan goede bedoelingen. Er bestaat een breed pakket van maatregelen, acties en websites. De opstellers van het Leesmanifest vinden echter dat een gevoel van urgentie ontbreekt, evenals samenhang in het leesbeleid en samenwerking bij de overheid en in het veld (tussen onderwijspartijen, jeugdgezondheids- en leesbevorderingsorganisaties). Ook missen zij een overkoepelende visie.

De belangrijkste doelstellingen uit het manifest:

1. Elke leerling verlaat school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.

2. Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.

3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

Zie voor het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen: www.tijdvooreenleesoffensief.nl.