John van den Heuvel brengt in ’Jacht op de Mocro-maffia’ criminelen kopstukken in kaart

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

John van den Heuvel in Montenegro, waar een vazal uit de bende van Taghi is getraceerd. Ⓒ RTL

Het vorige seizoen van De jacht op de Mocro-maffia eindigde in december 2021 met de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. „We waren midden in de opnames van deze derde reeks toen het gebeurde”, memoreert misdaadjournalist John van den Heuvel die dramatische dag van de aanslag op zijn collega. „Ik ben er trots op dat het hele team vond dat we moesten dóórgaan.”