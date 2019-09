9 Kalf-nominaties voor Niemand in de Stad

Het is overigens geen record, het oorlogsepos Bankier van het verzet kreeg vorig jaar twaalf nominaties. De film Baantjer: het begin, een prequel op de oude serie gebaseerd op de boeken over rechercheur De Cock, ontving zes nominaties verdeeld over vier categorieën. Baantjer heeft twee kanshebbers in de race voor het beeldje voor beste mannelijke bijrol (Robert de Hoog en Fedja van Huêt) en twee in de strijd om de categorie vrouwelijke bijrol (Jelka van Houten en Lisa Smit). Daarnaast is de film genomineerd in de categorieën beste muziek en beste production design.

In de categorie beste acteur moet Minne Koole (Niemand in de stad) het opnemen tegen Marcel Musters (God only knows) en Vincent van der Valk (Nocturne). Het beeldje voor beste actrice gaat naar een van de hoofdrolspelers van God only knows (Monic Hendrickx of Elsie de Brauw), of naar Melody Klaver voor het vluchtelingendrama Rafaël.

De strijd om het belangrijkste Gouden Kalf, die voor beste film, gaat tussen Niemand in de stad, God only knows, Mijn bijzonder rare week met Tess, Dirty God en Take me somewhere nice. De uitreiking van de Gouden Kalveren vindt op 5 oktober plaats in Utrecht tijdens de slotavond van het Nederlands Film Festival.

Geen bioscoopsuccessen

Eerder werd al de shortlist voor de nominaties bekendgemaakt. Het is opvallend dat vrijwel geen enkele Nederlandse film die het afgelopen jaar veel bezoekers trok in de bioscopen, kans maakt op een Gouden Kalf. De enige van de vijftien titels op de shortlist die meer dan 100.000 bezoekers trok en dus werd bekroond met een zogenoemde ’Gouden Film’ is Baantjer.

De overige dertien films die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 meer dan 100.000 bezoekers trokken, zijn allemaal afgevallen in de voorselectie. Het gaat onder anderen om de romantische komedie Verliefd op Cuba van regisseur Johan Nijenhuis, het historische epos De Dirigent van Maria Peters en Dave Schram, de komedie Bon Bini Holland 2 van en met Jandino Asporaat en de succesvolle tienerfilm De Film van Dylan Haegens.

De shortlist is samengesteld door de Academy, een groep van zo’n zeshonderd filmprofessionals die de 32 speelfilms en 38 lange documentaires die dit jaar zijn uitgebracht met een cijfer hebben beoordeeld. De vijftien beste waarderingen gaan door voor de nominaties van de Kalveren. Het is de eerste maal dat de voorselectie voor de Kalveren via deze methode wordt gedaan. Eerdere edities werd de selectie door een jury gemaakt.

Er is in het verleden al vaker kritiek geuit op het feit dat publieksfilms nauwelijks worden gewaardeerd bij de uitreiking van de Gouden Kalveren.