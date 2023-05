’Eddie Murphy speelt hoofdrol in nieuwe reboot Pink Panther’

De nieuwe film zou volgens bronnen van The Hollywood Reporter een live-action met computergeanimeerde personages worden. Voor het eerst in de geschiedenis van de franchise zouden Clouseau en de roze panter uit de openingsscènes van de films samen op het witte doek te zien zijn. De inspecteur en de panter zouden samen als agenten aan elkaar gekoppeld worden voor een zaak.

Pink Panther verwijst in de eerste plaats niet naar een echte roze panter, maar naar een diamant die een vlek bevat in de vorm van het dier. Dit juweel komt in veel films van de franchise terug. De eerste film dateert uit 1963 met Sellers in de hoofdrol van inspecteur Clouseau. De meest recente film komt uit 2009, hierin speelde Martin de rol van de inspecteur.