Jort Kelder maakt televisieserie over oud geld

„Vier families gunnen de kijker een blik in hun leven en familiegeschiedenissen, waardoor niet alleen het verhaal van hun geslachten, maar ook een verhaal over Nederland wordt verteld”, stelde Kelder.

Nederland telt zo’n 10.000 mensen van adel en 20.000 patriciërs. Het aantal adellijke achternamen is in de afgelopen anderhalve eeuw wel gehalveerd en ’nette families’ die nog leven als vroeger, op kasteel of buitenplaats, zijn schaars aan het worden. De eerste uitzending is op zaterdag 8 februari op NPO2.