Jan Smit eerlijk over gezondheid

Naar aanleiding van de bekendmaking van de drie presentatoren van Songfestival, Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley, belde Matthijs van Nieuwkerk in De wereld draait door met de Volendammer om hem te feliciteren met zijn nieuwe klus. Natuurlijk wordt eerst zijn gezondheid besproken. Smit maakte vorige maand bekend dat hij lijdt aan acute laryngitis, een aandoening die veroorzaakt wordt door overmatig gebruik van de stembanden. Hij besloot zijn agenda de rest van het jaar vrij te maken om volledig te kunnen herstellen.

Boven Jan

„Het gaat goed. Ik ben mijzelf een beetje voorbijgelopen de afgelopen weken en mijn lichaam heeft aangegeven dat het genoeg was. Toen hebben we meteen de agenda leeggemaakt, om mijzelf volledig te focussen op mijn eigen gezondheid, zonder druk van wie dan ook. Zo hoop ik 2020 weer helemaal boven Jan ben”, vertelt hij in het programma.

„Ik wil gewoon in alle rust het nieuwe jaar ingaan en mijn dan weer focussen op alle goede dingen. Ik hoop dat straks als herboren aan te pakken”, gaat hij verder. „Het Songfestival is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen, dat je dit in je schoot geworpen krijgt, enorm eervol.”

Burn-out

Woensdagmorgen vertelde Gerard Joling nog in De Barry Paf Show dat Jan een burn-out zou hebben. „Ik denk niet dat het alleen stemproblemen zijn, ik denk dat Jan gewoon een vette burn-out heeft.” Hoe het écht met de zanger gaat? Dat lees je donderdag in De Telegraaf!

