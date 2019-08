Liam Gallagher gebruikt jubileum Oasis-album voor sneer broer

Noel zei onlangs in een interview dat hij een musical over Oasis wel zag zitten. Liam is het hier overduidelijk niet mee eens, zo wordt duidelijk uit zijn tweet. „Oasis de musical over vijf jongens uit Manchester die een band beginnen en de wereld overnemen waarin een kleintje de nummers schrijft en verandert in een gigantische klootzak, iedereen ontslaat behalve z’n kleine broertje omdat hij daar de ballen niet voor heeft en dan gaat de hele band uit elkaar. Dat is nog eens een verhaal voor jullie. EINDE.”

Al jaren liggen de broertjes Gallagher met elkaar in de clinch. Ruzie betekende in 2009 ook het definitieve einde van hun band. De oorspronkelijke oorzaak van hun heftige meningsverschil was het gebrek aan erkenning dat Noel, die vrijwel alle nummers van Oasis schreef, voelde dat hij kreeg van zijn broer. Sinds de breuk van de band gooien de Gallaghers publiekelijk met modder naar elkaar.