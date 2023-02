’Rapper Playboi Carti opgepakt om wurgpoging zwangere vriendin’

Playboi Carti werd afgelopen december in Georgia opgepakt omdat hij zijn vriendin bij de keel zou hebben gegrepen, haar zou hebben geduwd en haar nek hebben vastgegrepen tot ze bijna geen adem meer kreeg. De vrouw, die sinds twee jaar een relatie heeft met de rapper, zou ten tijde van het voorval veertien weken zwanger zijn geweest.

Het vermeende slachtoffer vertelde volgens TMZ aan agenten ter plaatse dat zij en haar vriend een discussie voerden over wie de vader is van de baby. De ruzie zou al snel ontaard zijn in een fysieke aanval door Playboi Carti, aldus de vrouw. Volgens de politie had zij zichtbare verwondingen in haar nek en op haar borst en rug.

Volgens de advocaat van de rapper is Playboi Carti ’valselijk beschuldigd’. De raadsman verwacht dat de zaak ’zal worden geseponeerd zonder enige vervolging of proces’.