’Dat ik dit na veertig jaar mag meemaken...’ Droom komt uit voor ABBA-fans in Londen: ’Frida, wil je met me trouwen?’

Door Eline Verburg

Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog en Benny Andersson (v.l.n.r.) op de rode loper van de ABBA Voyage Arena in Londen. Ⓒ ANP/HH

Londen - Joelende fans wisten niet hoe ze het hadden bij de rode loper naast de ABBA Voyage Arena in Londen. Veertig jaar nadat de populaire Zweedse band uit elkaar was gegaan, stond het viertal daar in levenden lijve, voor de première van de nieuwe show. Frida met wit haar en een stok, Agnetha nog even platinablond als voorheen, Benny in een flamboyante jas en Björn nog altijd even charmant. Ze traden niet zelf op; dat laten ze over aan hun ’avatars’.