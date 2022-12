Zangeres Margriet Eshuijs (70) overleden

De zangcarrière van Eshuijs begon in 1972 met de oprichting van de popgroep Lucifer. In 1974 brak de formatie door met het nummer House for Sale. Daarmee staat Lucifer op 1519 in de Top 2000. Andere hits zijn Black Pearl en Scarlet Lady.

Margiet Eshuijs met haar hond Lola in 2017, vlak voor haar tournee waarin ze haar grote successen weer liet horen. Ⓒ anp

In 1986 besloot Eshuijs zich toe te leggen op solo-optredens en gaf zij les op het conservatorium. Wel speelde zij nog in de Nijmeegse band The Dream, van haar partner Peters. Voor haar werk ontving Eshuijs meerdere prijzen, waaronder drie Edisons voor de nummers On The Move Again en Black Pearl en het album Right on Time. Zij ontving eveneens een Gouden Harp voor het album Sometimes.

Eshuijs zette zich samen met haar partner in voor het lot van kankerpatiënten en hun naasten. Dat deden zij in het bijzonder door muziek te verzorgen rondom het jaarlijkse Alpe d'HuZes-evenement.

Hennie Huisman, die met haar samenwerkte als drummer van de band Lucifer, reageert: „Ik kan haast niet geloven dat Margriet er niet meer is. Vorige week heb ik nog met haar ge-appt en met kerst ontving ik een prachtige kerstkaart. Ziek was ze al minstens anderhalf jaar, kanker, maar daar wilde ze niets van weten. Daarmee bedoel ik: ze wilde het niet aan de grote klok hangen.”

„Ik ben hier echt een beetje kapot van, want Margriet was zo’n lief, warm en sociaal mens die ik al vanaf mijn elfde kende. Als wonderkind bespeelde ze alles. Van accordeon tot gitaar tot orgel en mellotron. In oktober vierde ze nog haar zeventigste verjaardag en dan is het nu ineens afgelopen. Zeer verdrietig en veel te vroeg. Margriet had een oude dame van 92 moeten worden.’