Acteur kan zich geen leven voorstellen zonder zijn Ginny, maar: Masked Singer-ster Buddy Vedder: 'Trouwen is geen optie'

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Hij werd vooral bekend door zijn rol in Goede tijden, slechte tijden, maar inmiddels is Buddy Vedder veel meer dan ’die soapster van weleer’. Ⓒ Wesley de Wit

Hij werd bekend door zijn rol als Rover in Goede tijden, slechte tijden, maar van de een op de andere dag besloot Buddy Vedder uit die soapbubbel te stappen. Hij wilde iets anders. Een enorme gok, maar zes jaar later heeft hij er nog geen moment spijt van. De 28-jarige zanger en acteur is inmiddels uitgegroeid tot één van de grote gezichten van RTL 4. Samen met zijn vriendin Ginny geniet Buddy nu volop van zijn succes, maar vooral ook van de liefde…