Amerikaanse zangeres Ari Lennox aangehouden op Schiphol: ’Ze wilde niet kalmeren’

„Ik word gearresteerd in Amsterdam omdat ik reageer op een vrouw die mij racistisch profileert”, schreef Lennox vlak voor haar arrestatie op Twitter. Kort daarvoor beschuldigde ze KLM-personeel ervan dat ze ’zwarte mensen haten’.

Volgens de marechaussee werd Lennox aangehouden vanwege haar agressieve gedrag en omdat ze dronken was. „Ze wilde niet kalmeren”, aldus de woordvoerder. Het is onduidelijk hoelang Lennox in hechtenis blijft.

De zangeres is in Nederland geen grote naam maar scoorde in haar thuisland wel enkele hits. Ze is het bekendst van haar single Shea Butter Baby, die op Spotify al 114 miljoen keer is beluisterd.