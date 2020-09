Nikkie Plessen: ’Fred van Leer zorgde elke dag voor wow-effect’

Fred van Leer (midden) omringd door de Nederlandse kandidaten van Drage race Holland. Ⓒ foto Mark Engelen

Van RuPaul’s drag race komt er nu een Nederlandse versie, waarin tien dragqueens strijden om de begeerlijke titel ’Drag race superstar’. Dit is de eerste niet-Engelse variant van het programma na Thailand. En er is een prikkelend primeurtje: voor het eerst in de geschiedenis van de show, die sinds 2009 loopt en wereldwijd een vaste schare fans heeft, is er een deelnemer met een baard.