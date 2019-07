Nederlandse film Light as Feathers naar Spanje

In Valencia werd Light as Feathers onderscheiden als beste speelfilm. Ook kreeg de titel de prijs voor beste screenplay. Het drama viel eerder ook in de prijzen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Pel maakte de film grotendeels met een Poolse amateurcast. Het drama vertelt over de vijftienjarige Eryk die samen met zijn moeder, oma en overgrootmoeder in een klein dorpje in Polen woont. Zijn vader is er lang geleden vandoor gegaan en speelt geen rol in zijn leven. Eryk heeft een te intieme relatie met zijn manipulatieve moeder en is verliefd op zijn buurmeisje van dertien, Klaudia. Maar hij kent het verschil niet tussen misbruik en liefde.

Light as Feathers werd opgenomen over een periode van 2,5 jaar met een documentairecrew in het kleine dorp Osiecza in Polen.