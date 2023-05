Premium Het beste van De Telegraaf

Erica Meiland na vergunning-debacle: ’Het komt goed!’

Erica Meiland ging met de vorige eigenaresse van haar pension, dat nu Code Rosé heet, niet in gesprek over het bestemmingsplan. Dat geeft de realityster de dag na de grote opening toe in een reactie aan Privé. Donderdag maakte de gemeente Noordwijk in een statement duidelijk dat de familie Meiland weldegelijk wist dat het papierwerk voor hun boutique pension niet op orde was om de deuren te kunnen openen voor hun eerste gasten.