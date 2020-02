Extince wil rechten Spraakwater verkopen om leven te redden

Spraakwater was in de jaren negentig het eerste Nederlandstalige hiphopnummer ooit dat een top 10-hit werd. Volgens Extince vormde dat het startschot voor de Nederlandstalige hiphop- en urbanscene. De rapper heeft naar eigen zeggen ’miljarden naar de tafel gebracht voor de NL-game’. „Geen probleem, graag gedaan, zo draagt iedereen zijn steentje bij. Maar nu is de nood dus werkelijk aan de man and I’m that serious. Ik wil dat dit plan slaagt no matter what.”

Hoeveel de rechten moeten opleveren en hoe en wanneer Extince de veiling wil organiseren, vermeldt hij nog niet. Meer informatie volgt nog, aldus de rapper.