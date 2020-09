Cardi B laat geen traan om scheiding

„Bedankt voor alle liefde, maar ik heb het niet nodig. Ik ben oké”, vertelt ze. Alleen de opmerkelijk rustige stem van de rapper is te horen, het scherm blijft tijdens de livesessie zwart. „Ik heb nog geen traan gelaten om de scheiding”, vervolgt ze. „Ik heb al heel veel gehuild om hem. Maar deze keer niet.” Cardi is „te moe van het ruziemaken” en ze is blij dat ze de situatie eindelijk onder ogen komt.

Bronnen bevestigden aan People Magazine dat de rapper voor de zoveelste keer zou zijn vreemdgegaan, maar Cardi B noemt dat niet als reden van de scheiding. „Als je voelt dat het niet meer is zoals vroeger, voordat iemand überhaupt is vreemdgegaan is, vertrek ik liever al.”

Belcalis Malrenis Almánzar, zoals Cardi B echt heet, en Kiari Cepheus, bekend als Offset, trouwden in 2017 in het geheim. Ze hebben samen een dochter, Kulture.