Een muzikaal begin is het halve werk

In ’t Spant! in Bussum speelt De Nationale Operette komende zondag de laatste in de serie ‘Winter in Wien - Neujahrskonzert’, een aaneenschakeling van de mooiste operettemelodieën en -aria’s, en zodoende echt een feest der herkenning. Sopraan Wilma Bierens, tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer treden daarbij samen op, het ballet van De Nationale Operette zorgt in een sprookjesachtig decor voor een oogverblindend totaalplaatje.

In de Amsterdamse ZiggoDome geeft André Rieu zaterdag 11 januari zijn traditionele nieuwjaarsconcert vol meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en musical, uiteraard vergezeld door zijn geliefde Johann Strauss Orkest, internationale solisten, 200 dansers en zijn eigen koor (ziggodome.nl).

Het Nieuwjaarsconcert van het Noord Nederlands Orkest is voor veel mensen dé gelegenheid om met familie en vrienden het nieuwe jaar in te luiden. De musici onthalen u op orkestwerken en bekende aria’s van grote namen als Strauss jr., Léhar, Gershwin, Verdi en Puccini. Solist van de avond is de Amerikaanse sopraan Adina Aaron. In diverse theaters, zie nno.nu.

In de Rotterdamse Laurenskerk verzorgt organist en componist Marco den Toom zaterdag 11 januari zijn traditionele nieuwjaarsconcert. In zijn populair-klassieke recital zullen virtuositeit en verstilling elkaar afwisselen. Ook improvisatie en samenzang krijgen traditiegetrouw een plaats binnen het concertprogramma (laurenskerkrotterdam.nl)