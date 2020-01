Slachtoffer Raymi: ‘IK WÁS NIET DRONKEN!’

Zware tijden voor Raymi Sambo, die beschuldigd wordt van flinke mishandeling. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is nog maar een kleine week geleden dat All Stars-acteur RAYMI SAMBO een schok teweegbracht door camerabeelden waarop te zien zou zijn hoe hij in de Nieuwjaarsnacht een vrouw vol in het gezicht slaat. Deed hij het zelf af als een dronkenmansactie, het slachtoffer wil een ander beeld schetsen. Zij ondervindt met onder andere een gebroken neus nog steeds de gevolgen…