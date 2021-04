Katie Price laat ’misvormde borsten’ herstellen

Dit keer viel ze terug op haar vertrouwde arts in België, die ook al eens haar gezicht had gedaan. „Zijn eerste woorden toen hij mijn borsten zag, waren: ’Wat hebben ze daar in vredesnaam gedaan?’.”

Katie Price liet in 1998 voor het eerst haar borsten vergroten en sindsdien heeft ze al een aantal ingrepen gehad om ze dan weer kleiner dan weer groter te laten maken. In 2015 ging ze voor het eerst terug naar haar natuurlijke maat en liet ze alle sporen van implantaten verwijderen.

Vorige zomer had ze één van haar weinige niet-cosmetische operaties: ze brak beide voeten toen ze, ook in Turkijke, van een muurtje sprong in een attractiepark.