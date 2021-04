Tom Jones open over Viagra-gebruik

De heren bespraken in de podcast de stembanden van Jones, die volgens de zanger nog net zo goed werken als toen hij dertig was, „Ik moet alleen wat harder m’n best doen.” Maron vroeg vervolgens of dat ook het geval was met andere lichaamsdelen.

Daarop antwoordde Jones dat hij niet te klagen had. „En er is altijd nog Viagra. Daar hoef je je op je tachtigste niet voor te schamen. Als het moet, dan doe je dat”, aldus de zanger, waarop de comedian hem groot gelijk gaf.

Jones bekende ooit dat hij in de hoogtijdagen van zijn beroemdheid het bed deelde met zo’n 250 vrouwen per jaar. De zanger trouwde als tiener met Linda en de twee bleven tot haar dood in 2016 bij elkaar. „Zij is het allerbelangrijkste in mijn leven. De rest was alleen voor de fun”, zei hij ooit over zijn huwelijk.