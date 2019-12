Haakon herhaalt dat Mette-Marit spijt heeft van contact Epstein

Epstein was op dat moment al een keer veroordeeld voor misbruik van een minderjarig meisje, maar daar wist Mette-Marit naar eigen zeggen niets vanaf. De Gates Foundation ontkende dat iemand van de organisatie officieel contact had gelegd tussen Epstein en de kroonprinses.

Kroonprins Haakon herhaalde donderdag nog eens dat zijn vrouw ’heel veel spijt’ heeft van haar niet nader omschreven contacten met de ’pedomiljardair’ zoals Epstein wel wordt omschreven. „Ze had zijn achtergrond beter moeten bestuderen en heeft er spijt van dat ze dat niet heeft gedaan.”

De Amerikaan werd afgelopen zomer opnieuw aangehouden op verdenking van een hele waslijst aan misbruikgevallen. Niet lang na zijn arrestatie maakte hij in zijn cel een einde aan zijn leven. Daarmee eindigde het onderzoek naar zijn handel en wandel echter niet.

De zakenkrant Dagens Næringsliv (DN) bijvoorbeeld ging na welke contacten Epstein in Noorwegen had en stuitte daarmee op de ontmoetingen met Mette-Marit. Zij ontmoette hem zowel in New York als Oslo. Het hof verzekerde dat het treffen niet had plaatsgevonden in het paleis of in een koninklijk verbijf. Epstein was ook niet op uitnodiging van de kroonprinses naar Oslo gekomen.