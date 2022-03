De Mos en Verdonk halen parodie op Donnie en Froger offline

Het nummer, Ik heb De Mos gestemd, was een van de liedjes die Hart voor Den Haag had gelanceerd vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Op lokale omroep Den Haag FM lanceerde De Mos het initiatief om een clip te maken bij het lied. In de clip waren De Mos en Verdonk acterend te zien. Het filmpje werd de afgelopen weken veel gedeeld op sociale media.

Froger en Donnie waren hier echter niet van op de hoogte gesteld, laat hun zegsman weten. "Inmiddels hebben de rechthebbenden contact gehad met elkaar, en is er bij niemand het verzoek binnengekomen om de track te mogen gebruiken in een politieke campagne", laat hij weten. "Aangezien dit verzoek bij niemand is gedaan, heeft YouTube - op verzoek van de rechthebbenden - besloten om de video offline te halen."

Met het verwijderen van het filmpje van De Mos en Verdonk is de zaak wat de twee zangers betreft afgesloten.