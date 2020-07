Maxime Meiland begon erotische webcamsite

Volgens de officiële gegevens meldde ze het bedrijf in juli 2016 aan bij de Kamer van Koophandel en ging het om een ’erotische webcamsite’.

Haar vader, Martien, probeerde zijn dochter destijds een beetje te helpen door een oproep op zijn Facebook te plaatsen. Het bericht staat nog steeds online, de site waar de oproep naar verwijst niet. De Meilandjes verwierven eerder bekendheid doordat ze te zien waren in Ik Vertrek.

Maxime’s manager laat aan het AD weten dat het bedrijf in juni 2018 weer uitgeschreven werd. „Het is bij de inschrijving gebleven.”

Inmiddels is Maxime een andere koers gaan varen als ondernemer en is ze een kledinglijn begonnen. Het merk dat ze onlangs lanceerde, Monciel, kwam onder vuur te liggen toen aan het licht kwam dat verschillende ontwerpen bij AliExpress vandaan kwamen. Zelf zei Maxime daarover dat ze zelf kleine aanpassingen aan de ontwerpen had gedaan. Aan Shownieuws vertelde ze ervan geleerd te hebben. „Na dat gedoetje in de media ben ik als de sodemieter gaan tekenen en heb ik een hele nieuwe lijn ontworpen.”